В Азербайджане назван срок ввода в эксплуатацию завода по производству серной кислоты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается ввод в эксплуатацию завода по производству серной кислоты.

Об этом сказал Trend старший технолог ООО Azersulfat Рашад Намазов.

Он напомнил, что строительство завода началось в апреле 2021 года.

"Завод планируется ввести в эксплуатацию в мае 2022 года. Он будет в основном производить серную кислоту. Мощности производства составят 60 тонн в сутки и порядка 20 тысяч тонн в год", - сказал Намазов.

По словам технолога, одна половина производимой продукции будет поставляться на внутренний рынок, а другая - на экспорт.

"Ожидается, что на первом этапе сырье для производства серной кислоты будет импортироваться. После завершения работ по модернизации на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева это предприятие будет поставлять сырье (нефтяной кокс) для производства серной кислоты", - сказал Намазов.

Он также отметил, что серная кислота применяется в производстве минеральных удобрений, металлургии и нефтехимии.

Отметим, что ООО Azersulfat было зарегистрировано в качестве резидента Сумгайытского химического промышленного парка в июле 2020 года.