В Азербайджане впервые реализован проект по сертификации углеродных кредитов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) впервые провела сертификацию эмиссии, образующейся при добыче нефти и газа, в рамках проекта Upstream Emission Reduction (UER).

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что этот проект, наряду со значительным сокращением выбросов в нефтегазовом секторе, создал условия для получения дополнительных экономических преимуществ.

Механизм UER является эффективным инструментом для достижения значительного сокращения выбросов парниковых газов в цепочке нефтегазовых операций.

В соответствии с Директивой о качестве топлива Европейского союза поставщики нефти и газа реализуют проекты UER с целью сокращения выбросов в процессе эксплуатации, а также минимизации их воздействия на окружающую среду и получают соответствующие сертификаты об этом.

Сертификаты UER, полученные в результате этого процесса, затем могут быть проданы поставщикам энергии, что является средством для достижения этими компаниями целей по сокращению выбросов.

Так, в рамках сотрудничества с норвежской компанией Carbon Limits был подписан меморандум о взаимопонимании от 11 мая 2018 года о реализации пилотного проекта “Обнаружение и устранение утечек” (Leak Detection and Repair) в сферах деятельности SOCAR.

В рамках проекта ПО "Азнефть” совместно с управлением по добыче нефти и газа (УДНГ) "Биби-Эйбатнефть", УДНГ им. А.C.Амирова, УДНГ им. Х.З.Тагиева, УДНГ им. Н. Нариманова и УДНГ “Абшероннефть” проведены мониторинги, выявлены источники утечек и приняты соответствующие меры по их устранению.

В результате реализованного проекта объем выбросов в эквиваленте 14500 тонн CO2 был сертифицирован и реализован соответствующим образом. В результате реализации проекта SOCAR получила прибыль в размере трех миллионов манатов.