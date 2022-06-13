Азербайджан и Волгоградская область могут расширить сотрудничество по ряду направлений (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года Азербайджан занял 18 место среди 123 стран-партнеров Волгоградской области (Россия).

Об этом сказала в интервью Trend начальник управления международных внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Волгоградской области Марина Оголева.

По ее словам, велось сотрудничество с 65 волгоградскими экспортерами.

"Сотрудничество Волгоградской области с Азербайджаном осуществляется по ряду направлений, в том числе в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Между нашей администрацией и правительством Азербайджана заключено соглашение о торгово-экономическом, научном, техническом и культурном сотрудничестве. Текущее взаимодействие осуществляется в рамках этого соглашения. По итогам 2021 года порядка 65 экспортеров нашего региона взаимодействовали с предпринимателями Азербайджана. Хочу также отметить, что на территории нашего региона существует пять предприятий со 100-процентным азербайджанским капиталом", - сказала Оголева.

По словам начальника управления, по итогам 2021 года товарооборот между Волгоградской областью и Азербайджаном составил чуть более 39 миллионов долларов.

"Азербайджан занял 18 место среди 123 стран-партнеров нашего региона. С начала2022 года товарооборот между нашим регионом и азербайджанской стороной динамично выросисоставил девять миллионов долларов", - добавила она.

В свою очередь, по словам директора Центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктории Афанасовой, Азербайджан и Волгоград могут расширить сотрудничество в нефтегазовой промышленности, строительной и пищевой сферах.

"В области нефтегазовой промышленности можно расширить сотрудничество по направлениям нефтегазового машиностроения, производства резинотехнических изделий и химической промышленности. В строительном секторе перспективы видятся в области поставок в Азербайджан предметов отделки, декора и для ремонта, а в пищевой сфере - зернобобовой продукции, тары, упаковочной продукции.

Афанасова отметила, что волгоградские предприниматели в основном импортируют из Азербайджана продукцию сельского хозяйства.

"Азербайджан является стратегическом партнером Волгоградской области с точки зрения выстраивания взаимовыгодных взаимоотношений. Ежегодно мы принимаем активное участие в проводимых в Азербайджане выставках. В 2022 году наш регион участвовал в международной выставке Caspian Agro. 1-3 июня этого года компании нашего региона приняли участие в выставке Caspian Oil and Gas, и мы планируем участие в выставке Baku Build. Кроме того, мы на постоянной основе осуществляем миссии в Азербайджан в целях поиска бизнес-партнеров. Также ежегодно мы приглашаем азербайджанских предпринимателей к себе в регион для участия в наших мероприятиях. В нынешнем году мы планируем пригласить заинтересованные азербайджанские компании для участия и ознакомления с перспективой и мощностями Волгограда. Реализация таких мероприятий способствует заключению взаимовыгодных контрактов как в направлении экспорта, так и импорта", - сказала она.