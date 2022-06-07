Посол Казахстана назвал дату заседания межправкомиссии с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В Нур-Султане 4-5 июля пройдет заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.

Об этом сказал в ходе бизнес-форума в рамках торгово-экономической миссии Казахстана в Баку посол страны в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, передает во вторник Trend.

По его словам, идет подготовка комплексной программы развития сотрудничества до 2026 года.

"На заседании планируется рассмотреть ряд вопросов сотрудничества между странами в различных областях деятельности", - сказал посол.

Абдыкаримов подчеркнул, что казахстанская сторона уже сформировала свою часть делового совета Казахстан-Азербайджан.

"Эта площадка будет служить диалогу бизнес-кругов наших стран и укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - добавил он.