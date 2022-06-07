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Азербайджан и Казастан обсудили возможности сотрудничества в сфере МСБ

Экономика Материалы 7 июня 2022 14:42
Азербайджан и Казастан обсудили возможности сотрудничества в сфере МСБ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с генеральным директором ОАО "QazTrade" Азаматом Аскарулы.

На встрече состоялся обмен мнениями о поддержке МСБ, организации взаимных торговых миссий и возможности сотрудничества.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Казахстаном превысил 215,738 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 33,587 миллиона долларов (рост за год в 6,42 раза).

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