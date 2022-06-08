Обсуждено сотрудничество между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и AmCham

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в среду Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с президентом Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Наргиз Насруллаевой и членами палаты.

На встрече состоялся обмен мнениями о предпринимаемых шагах по совместному сотрудничеству, в том числе поддержке развития проектов и стартапов, основанных на инновационных инициативах, реализации совместных стимулирующих мер по деловой этике, корпоративному управлению и социальной ответственности, продвижению корпоративных стандартов среди микро -, малых и средних предпринимателей, организации совместных мероприятий с соответствующими ассоциациями в связи с Green energy.