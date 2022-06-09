Выплачены пенсии за июнь по Баку и Абшерону

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены все пенсии за июнь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении Госфонда.
Граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
(Перевод: Нубар Кулузаде)