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В Кабмине обсудили расширение транзитных возможностей Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 10 июня 2022 11:22
В Кабмине обсудили расширение транзитных возможностей Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 9 июня под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание по развитию существующих транзитных возможностей Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Кабинете министров Азербайджана, в заседании приняли участие ответственные за различные сферы лица, руководители соответствующих министерств и государственных компаний.

На заседании были проанализированы текущая ситуация и прогнозы в сфере международных грузоперевозок, обсуждены правовые, административные и технические вопросы по расширению пропускной способности страны по всем категориям грузов, а также повышению экономической эффективности в сфере грузоперевозок.

Были даны конкретные поручения соответствующим структурам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Кабмине обсудили расширение транзитных возможностей Азербайджана (ФОТО)
В Кабмине обсудили расширение транзитных возможностей Азербайджана (ФОТО)
В Кабмине обсудили расширение транзитных возможностей Азербайджана (ФОТО)
В Кабмине обсудили расширение транзитных возможностей Азербайджана (ФОТО)
В Кабмине обсудили расширение транзитных возможностей Азербайджана (ФОТО)
В Кабмине обсудили расширение транзитных возможностей Азербайджана (ФОТО)
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