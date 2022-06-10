Назначен председатель правления PASHA Bank

БАКУ /Trend/ - В PASHA Bank произведено назначение на должность генерального директора и председателя правления.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк, согласно решению общего собрания акционеров PASHA Bank, девятого июня на должность генерального директора и председателя правления был назначен Джавид Гулиев.

Отметим, что Джавид Гулиев приступил к работе советником по развитию бизнеса председателя правления банка в 2015 году. С 23 февраля 2016 года он работал заместителем председателя правления PASHA Bank, а с пятого марта 2018 года - заместителем председателя правления и коммерческим директором.

На пост исполняющего обязанности председателя правления PASHA Bank Джавид Гулиев был назначен 12 апреля 2022 года.