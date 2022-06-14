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Официальный курс маната к мировым валютам на 14 июня

Экономика Материалы 14 июня 2022 09:17
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июня 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7717 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7717

1 австралийский доллар

AUD

1,1812

1 аргентинский песо

ARS

0,0139

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3322

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1060

100 южнокорейских вон

KRW

0,1318

1 чешская крона

CZK

0,0717

100 чилийских песо

CLP

0,1973

1 китайский юань

CNY

0,2523

1 датская крона

DKK

0,2381

1 грузинский лари

GEL

0,5753

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0218

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0695

100 индонезийских рупий

IDR

0,0116

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1671

1 швейцарский франк

CHF

1,7065

1 израильский шекель

ILS

0,4905

1 канадский доллар

CAD

1,3197

1 кувейтский динар

KWD

5,5391

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0210

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3843

1 мексиканский песо

MXN

0,0832

1 молдавский лей

MDL

0,0895

1 египетский фунт

EGP

0,0908

1 норвежская крона

NOK

0,1719

100 узбекских сомов

UZS

0,0154

1 польский злотый

PLN

0,3812

1 российский рубль

RUB

0,0300

1 сингапурский доллар

SGD

1,2208

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2632

1 турецкая лира

TRY

0,0985

1 тайваньский доллар

TWD

0,0572

1 таджикский сомони

TJS

0,1488

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0578

100 японских йен

JPY

1,2628

1 новозеландский доллар

NZD

1,0671

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