Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы расширения "Южного газового коридора"

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы диверсификации поставок газа в Европу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

“На встрече с Государственным министром Великобритании по вопросам энергетики, экологически чистого роста и изменения климата Грэгом Хэндсом мы говорили о важности расширения "Южного газового коридора" для диверсификации поставок природного газа в Европу и сотрудничества в области экологически чистой энергетики”, - говорится в публикации.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

Twitter: @mariiiakhm