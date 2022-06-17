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Официальный курс маната к мировым валютам на 17 июня

Экономика Материалы 17 июня 2022 09:20
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 июня 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7895 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7895

1 австралийский доллар

AUD

1,1935

1 аргентинский песо

ARS

0,0138

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3362

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1064

100 южнокорейских вон

KRW

0,1324

1 чешская крона

CZK

0,0724

100 чилийских песо

CLP

0,1962

1 китайский юань

CNY

0,2537

1 датская крона

DKK

0,2406

1 грузинский лари

GEL

0,5828

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0218

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0920

100 индонезийских рупий

IDR

0,0115

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1674

1 швейцарский франк

CHF

1,7542

1 израильский шекель

ILS

0,4924

1 канадский доллар

CAD

1,3132

1 кувейтский динар

KWD

5,5375

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0212

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3862

1 мексиканский песо

MXN

0,0832

1 молдавский лей

MDL

0,0885

1 египетский фунт

EGP

0,0907

1 норвежская крона

NOK

0,1706

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3792

1 российский рубль

RUB

0,0292

1 сингапурский доллар

SGD

1,2273

1 саудовский риал

SAR

0,4530

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2599

1 турецкая лира

TRY

0,0982

1 тайваньский доллар

TWD

0,0572

1 таджикский сомони

TJS

0,1521

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0577

100 японских йен

JPY

1,2698

1 новозеландский доллар

NZD

1,0786

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