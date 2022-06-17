В постпандемический период экономика Азербайджана восстановилась быстрее, чем предполагалось - министр

БАКУ /Trend/ - В постпандемический период экономика Азербайджана восстановилась быстрее, чем предполагалось.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал министр финансов Самир Шарифов во время выступления в Милли Меджлисе (парламент).

По его словам, в 2021 году восстановление и рост экономики Азербайджана по сравнению с 2020 годом ускорились.

Шарифов отметил, что выросли нефтяные доходы Азербайджана. «В то же время выросли больше прогноза ненефтяные доходы, что также является очень позитивным фактором. Внешний государственный долг сократился. Сохраняется социальная направленность бюджетных расходов», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)