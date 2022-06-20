Азербайджан на пути к увеличению экспорта газа в Европу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан находится на пути к увеличению экспорта газа в Европу в 2022-м и последующих годах через "Южный газовый коридор" (ЮГК), говорится в статье Джеймса Дюрсо, постоянного комментатора по вопросам внешней политики и национальной безопасности в аналитическом журнале Eurasia Review, сообщает Trend.

По его словам, в настоящее время через ЮГК в Европу транспортируются 10 миллиардов кубометров, а в Турцию - 6 миллиардов кубометров азербайджанского природного газа.

"Для удовлетворения спроса Азербайджан также введет в эксплуатацию два новых газовых месторождения и открыт для инвестиций в расширение мощностей ЮГК, например, путем установки дополнительных компрессорных станций, которые могут удвоить поток газа", - пишет эксперт.

Дюрсо отмечает, что Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, "может, наконец, получить свой шанс", поскольку перевозки через Центральную Азию и Кавказ, по прогнозам, увеличатся в шесть раз в 2022 году.

"Теперь Баку может предложить помощь в обеспечении энергетических потребностей Европы и достичь соглашения о поставках, чтобы обеспечить финансирование для расширения ЮГК. Баку должен использовать свое преимущество", - говорится в статье.