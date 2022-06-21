PASHA Bank прогнозирует рост нетрадиционных игроков финуслуг на рынке Азербайджана - Джалал Оруджев (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На сегодня на фоне пандемии COVID-19 значительно возросла потребность в услугах электронной коммерции и безналичных платежей.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend член правления PASHA Bank Джалал Оруджев.

По его словам, в этом направлении еще до пандемии имелись определенные проекты, но вызовы и условия требовали ускорения внедрения этих решений.

"Появились компании, предлагающие инновационные решения для малого и среднего бизнеса (МСБ), а также пакеты услуг, позволяющих принимать и проводить безналичные платежи. Кроме того, в Азербайджане в последнее время прослеживается тренд на использование электронных кошельков. Эти решения в основном представляют финтех-стартапы, а банки играют второстепенную роль провайдера.

Также за последние годы в Азербайджане проведены мероприятия по охвату населения банковскими услугами. На сегодня можно говорить об охвате большей части населения страны финансовыми услугами: заработная плата и пенсионные выплаты обеспечиваются посредством банковских карт. Также хочу отметить, что популярность оплаты при помощи мобильных телефонов создает в долгосрочной перспективе возможности для полного отказа от привычных пластиковых карт", - сказал Оруджев.

По его словам, в Азербайджане в последние годы наблюдается также и тренд на развитие "открытого банкинга" (Open Banking).

"Отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы на сегодня препятствует банкам страны в реализации идеи на основе Open Banking. Наш банк, в частности, и некоторые другие финансовые институты ведут определенные работы в этом направлении, но в ограниченном формате. Фактически Open Banking поспособствует появлению новых финтех-стартапов, которые могут предоставлять услуги банка в другом, более удобном для клиента формате. Положительное влияние Open Banking для банков заключается в том, что им не приходится создавать эти решения.

Считаю, что этот тренд начнет реально развиваться только после того, как соответствующие органы утвердят регулятивные нормы. Самое важное, что реализация этой инициативы создаст на рынке конкуренцию не только между банками, но и между сервис-провайдерами банковских услуг", - подчеркнул Оруджев.

По его мнению, еще два тренда получили максимальное распространение.

"К ним относятся рост онлайн-платежей и использование банковских карт не только для обналичивания средств, но и для их применения в оплате товаров и услуг через POS-терминалы. PASHA Bank не очень активен в потребительском кредитовании, однако у нас, можно сказать, самая развитая сеть POS-терминалов. Также наш банк является самым крупным банком-эквайером в Азербайджане. Если сравнивать итоги 2020 и 2021 годов, то оборот безналичных платежей в нашей сети составил порядка 1,6 миллиарда манатов в 2020 году, а в 2021 году - 2,8 миллиарда манатов. Тренд увеличения оборотов сохраняется и в нынешнем году. Так, по итогам первого квартала нынешнего года оборот вырос на 20 процентов", - сказал Оруджев.

Он сообщил, что уже этим летом в Азербайджане заработает бесконтактное платежное решение Google Pay, что даст возможность оплачивать покупки с помощью мобильных устройств на платформе Android.

Говоря о кибербезопасности, Джалал Оруджев подчеркнул, что PASHA Bank в 2018 году стал первым банком, который начал серьезно инвестировать в данный сегмент.

"Наш банк использует множество систем, которые обеспечивают информационную кибербезопасность, в том числе внедрена система по противодействию мошенничеству. Инвестиции в эту сферу продолжаются и на сегодняшний день.

Кроме того, в PASHA Bank есть специальная команда, которая занимается мониторингом и предотвращением киберугроз круглосуточно. Эта часть работы банков может быть не так видна, но в последнее время во всем мире наблюдается увеличение количества кибератак на банки, и наш банк, видя эти тенденции, активно продолжает инвестиции в защиту своей инфраструктуры.

При разработке каналов оплат всеми платежными системами, в том числе и банками, безопасность всегда ставится на первое место. Банки, которые в том или ином формате эмитируют платежные карты, обслуживают Apple Pay и Google Pay, ежегодно проходят международный аудит платежных систем, где проверяется вся физическая информация и кибербезопасность. По результатам этой проверки финансовой организации выдается соответствующий сертификат", - сказал он.

Кроме того, Оруджев отметил, что одним из самых «популярных» видов мошенничества в последнее время является социальная инженерия (т.н. «телефонное мошенничество»).

"Мошенники совершают телефонные звонки и пытаются заполучить банковские данные. Все банки сфокусированы на просвещении своих клиентов, чтобы они не передавали свои банковские данные. Ни один банк не спрашивает у своих клиентов номер карты, код безопасности (CVV), а также код из СМС-сообщения", - сказал он.

Также Оруджев отметил, что в стране, наряду с Apple Pay, уже предлагаются и локальные бесконтактные платежные решения на базе мобильных устройств, и их количество будет только расти.

"Думаю, что до конца 2022 года нормативно-правовой акт по регулированию "открытого банкинга" будет принят. Его принятие даст возможность развивать услуги и стартапы, направленные на увеличение безналичных платежей и создание новых финансовых технологий. Также на рынке финансовых услуг вырастет число нетрадиционных игроков, то есть небанковских. Можно ожидать и еще большего сдвига в сторону электронной коммерции и безналичных платежей, а также платежей на онлайн-платформах. Надеюсь, что до конца нынешнего года в общественном транспорте также будет внедрена система приема банковских карт. Сегодняшнее число банковских карт в стране позволяет реализовать и эту инициативу", - добавил он.