В Азербайджане предложены изменения в Трудовой кодекс

БАКУ /Trend/ - Подготовлены и представлены правительству 174 изменения в Трудовой кодекс в сфере регулирования трудовых отношений между работодателями и работниками.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев.

«Надеюсь на принятие данных изменений в этом году. Мы стараемся сформировать правильный баланс в этой сфере. Думаю, что мы сможем еще больше расширить работу в этой сфере в рамках новых программ. Наша цель – повышение производительности труда и обеспечение социального благополучия работников», - сказал Бабаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)