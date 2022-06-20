Обнародованы прогнозы роста экономики Азербайджана до конца года

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что к концу текущего года ВВП в номинальном выражении вырастет до 115,4 миллиарда манатов, темпы реального роста - до 5,5 процента, в том числе ненефтяной ВВП в номинальном выражении вырастет до 65,7 миллиарда манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Министр отметил, что среднегодовая инфляция за этот период прогнозируется на уровне 12,5 процента.

(Перевод: Фидан Мустафаева)