Компании из Словении планируют посетить Азербайджан с бизнес-миссией - министерство

БАКУ /Trend/ - Компании из Словении планируют посетить Азербайджан для изучения возможностей инвестирования и расширения экономического сотрудничества.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Словении.

"Наши компании могут предложить свои высокотехнологичные продукты и решения в различных областях, особенно в области энергетики и энергоэффективности, включая реконструкцию малых гидроэлектростанций или установку солнечных электростанций", - сообщили в министерстве.

По словам источника, словенский бизнес также заинтересован в участии в восстановительных работах в Карабахе.

Словения рассматривает такие области, как "зеленые" технологии и переработка отходов, возобновляемые источники энергии, телекоммуникации и ИКТ, химическая и фармацевтическая промышленность, строительство и машиностроение как перспективные для расширения двустороннего экономического сотрудничества с Азербайджаном, отметили в МИД.

"Словенско-азербайджанский деловой совет, созданный в 2016 году, а также Общество словенско-азербайджанской дружбы в словенском городе Нова Горица также могут внести значительный вклад в развитие взаимного сотрудничества", - добавили в министерстве.

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