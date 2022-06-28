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Официальный курс маната к мировым валютам на 28 июня

Экономика Материалы 28 июня 2022 09:12
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 июня 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7981 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7981

1 австралийский доллар

AUD

1,1780

1 аргентинский песо

ARS

0,0136

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3245

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1073

100 южнокорейских вон

KRW

0,1322

1 чешская крона

CZK

0,0727

100 чилийских песо

CLP

0,1847

1 китайский юань

CNY

0,2538

1 датская крона

DKK

0,2416

1 грузинский лари

GEL

0,5801

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0216

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0861

100 индонезийских рупий

IDR

0,0115

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1685

1 швейцарский франк

CHF

1,7778

1 израильский шекель

ILS

0,4971

1 канадский доллар

CAD

1,3219

1 кувейтский динар

KWD

5,5474

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0211

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3864

1 мексиканский песо

MXN

0,0854

1 молдавский лей

MDL

0,0886

1 египетский фунт

EGP

0,0906

1 норвежская крона

NOK

0,1738

100 узбекских сомов

UZS

0,0157

1 польский злотый

PLN

0,3837

1 российский рубль

RUB

0,0312

1 сингапурский доллар

SGD

1,2268

1 саудовский риал

SAR

0,4529

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2738

1 турецкая лира

TRY

0,1026

1 тайваньский доллар

TWD

0,0572

1 таджикский сомони

TJS

0,1488

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0573

100 японских йен

JPY

1,2562

1 новозеландский доллар

NZD

1,0702

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