Стратегия развития PASHA Bank направлена на инвестирование в восстановление освобожденных территорий Азербайджана - гендиректор

БАКУ /Trend/ - Стратегия развития PASHA Bank направлена на инвестирование в восстановление освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

По его словам, в этом направлении банк нацелен на увеличение инвестиций в Карабах.

«Хочу отметить, что основная задача нашего банка заключается в обеспечении необходимыми услугами и продуктами малый средний бизнес Азербайджана. Корпоративный сегмент является одним из приоритетов нашей деятельности. Наш кредитный портфель в прошлом году вырос до 2,1 миллиарда манатов, а депозитный - до более пяти миллиардов манатов», - сказал Гулиев.