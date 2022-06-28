PASHA Bank планирует развивать продукты и услуги корпоративного сегмента - гендиректор

БАКУ /Trend/ - В 2022 году PASHA Bank планирует развивать продукты и услуги корпоративного сегмента.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

По его словам, планируется оптимизировать услуги банка к требованиям рынка, улучшить обеспечение доступности к рынку финансов.

Отметим, что корпоративный сегмент является одним из приоритетов деятельности PASHA Bank. Кредитный портфель банка в прошлом году вырос до 2,1 миллиарда манатов, депозитный - до более пяти миллиардов манатов.