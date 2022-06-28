Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Активы PASHA Bank в 2021 году выросли на 16,5 процента по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, главный финансовый администратор и член правления PASHA Bank Бахруз Нагиев.

По его словам, в суммарном выражении это показатель составил почти 6,427 миллиарда манатов.

«Кредитный портфель банка составил немногим более 2,632 миллиарда манатов. Обязательства банка перед клиентами превысили 5,85 миллиарда манатов», - сказал Нагиев.

Также член правления подчеркнул, что оборот банка по корпоративному сегменту превысил 58,56 миллиарда манатов, по сегменту МСБ - около 5,175 миллиарда, по физическим лицам - 4,754 миллиарда манатов.

«В 2021 году число корпоративных клиентов нашего банка составило 1,999 тысячи (рост на 7,2 процента), МСБ - 24,467 тысячи (рост на 28,7 процента) и физических лиц - 396,486 тысячи (рост на 24,5 процента)», - добавил Нагиев.