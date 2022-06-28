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Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)

Экономика Материалы 28 июня 2022 11:49
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Активы PASHA Bank в 2021 году выросли на 16,5 процента по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, главный финансовый администратор и член правления PASHA Bank Бахруз Нагиев.

По его словам, в суммарном выражении это показатель составил почти 6,427 миллиарда манатов.

«Кредитный портфель банка составил немногим более 2,632 миллиарда манатов. Обязательства банка перед клиентами превысили 5,85 миллиарда манатов», - сказал Нагиев.

Также член правления подчеркнул, что оборот банка по корпоративному сегменту превысил 58,56 миллиарда манатов, по сегменту МСБ - около 5,175 миллиарда, по физическим лицам - 4,754 миллиарда манатов.

«В 2021 году число корпоративных клиентов нашего банка составило 1,999 тысячи (рост на 7,2 процента), МСБ - 24,467 тысячи (рост на 28,7 процента) и физических лиц - 396,486 тысячи (рост на 24,5 процента)», - добавил Нагиев.

Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
Назван рост активов PASHA Bank по итогам 2021 г. (ФОТО)
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