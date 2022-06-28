Профилактические работы на платформе "Восточный Азери" успешно завершены (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Программа плановых профилактических работ на платформе "Восточный Азери" успешно завершена, сообщает во вторник Trend со ссылкой на bp.

Как отмечается, согласно плану, добыча с платформы "Восточный Азери" была приостановлена на 15 дней, начиная с 13 июня, для эффективного проведения плановых профилактических, инспекционных и проектных работ. Работы в рамках программы были успешно завершены прошлой ночью.

В рамках этой программы были реализованы различные проекты, включая модернизацию факельной системы, замену радиоизотопных источников и необходимые ремонтные и другие работы. Эти программы являются частью обычных операций, выполняются регулярно в соответствии с планом. Планирование программы началось с 2021 года, а работы в ее рамках включены в годовую программу работ и бюджет на 2022 год. Временная остановка платформы также учтена в плане добычи на этот год.

Эти плановые программы предназначены для проведения регулярных инспекций, профилактических работ и мероприятий. Они являются важной частью долгосрочной безопасной, надежной эксплуатации объектов без ущерба для окружающей среды и состоят в основном из профилактических ремонтных и модификационных работ, которые можно выполнять только при временном прекращении функционирования объекта.

Добыча с других платформ Азери-Чираг- Гюнешли, а также с платформ месторождения Шахдениз, операции на терминале Сангачал, экспортные операции через Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказский трубопровод продолжались в обычном режиме.

(Перевод: Фидан Мустафаева)