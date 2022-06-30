Продажа ряда кормов и кормовых добавок в Азербайджане освобождена от НДС (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден перечень кормов и кормовых добавок, продажа которых освобождена от НДС, сообщили Trend в четверг в Кабинете министров.

В сообщении отмечается, что 30 июня Кабмин принял постановление №251, которое сформировало правовую базу в связи с классификацией кормов и кормовых добавок.

Так, упрощено налоговое администрирование для предприятий, занимающихся производством и реализацией 72 видов кормов и кормовых добавок. Тем самым многочисленные субъекты рынка смогут воспользоваться налоговыми льготами при производстве и реализации 72 видов продукции (кормов и кормовых добавок).

Напомним, что с мая 2022 года также не взимается пошлина на ввоз кормов и кормовых добавок.

Все это имеет важное значение с точки зрения стабилизации производственных затрат в сфере животноводства и птицеводства. Отметим, что доля затрат на корма в себестоимости продукции составляет около 70% при производстве продукции птицеводства, а при производстве говядины и молока - более 70%.

Таким образом, создается правовая база в связи с классификацией кормов и кормовых добавок; упрощается налоговое администрирование в этой сфере; продажа включенных в соответствующий список кормов и кормовых добавок освобождается от НДС; с мая 2022 года не взимается пошлина на ввоз кормов и кормовых добавок.