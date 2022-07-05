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Микаил Джаббаров назвал планируемые инвестиции в Агдамский промпарк (ФОТО)

Экономика Материалы 5 июля 2022 10:32
Микаил Джаббаров назвал планируемые инвестиции в Агдамский промпарк (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Резиденты планируют инвестировать в Агдамский промышленный парк более 50 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

«Агдамский промышленный парк на территории площадью 190 га в настоящее время насчитывает девять резидентов. Предусматривается, что они инвестируют более 50 миллионов манатов. На территориях, отведенных для резидентов промпарка, уже ведется подготовка к реализации проектов, а строительство планируется начать в августе», - говорится в публикации.

Микаил Джаббаров назвал планируемые инвестиции в Агдамский промпарк (ФОТО)
Микаил Джаббаров назвал планируемые инвестиции в Агдамский промпарк (ФОТО)
Микаил Джаббаров назвал планируемые инвестиции в Агдамский промпарк (ФОТО)
Микаил Джаббаров назвал планируемые инвестиции в Агдамский промпарк (ФОТО)
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