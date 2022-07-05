Микаил Джаббаров назвал планируемые инвестиции в Агдамский промпарк (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Резиденты планируют инвестировать в Агдамский промышленный парк более 50 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

«Агдамский промышленный парк на территории площадью 190 га в настоящее время насчитывает девять резидентов. Предусматривается, что они инвестируют более 50 миллионов манатов. На территориях, отведенных для резидентов промпарка, уже ведется подготовка к реализации проектов, а строительство планируется начать в августе», - говорится в публикации.