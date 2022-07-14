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В 2021 г. расходы на восстановление освобожденных территорий Азербайджана превысили 2 млрд манатов

Экономика Материалы 14 июля 2022 17:05
В 2021 г. расходы на восстановление освобожденных территорий Азербайджана превысили 2 млрд манатов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В 2021 году Азербайджан израсходовал на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий 2 миллиарда 178 миллионов 371,626 тысячи манатов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в законе «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год», утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

В прошлом году расходы на сферу строительства и градостроительства в целом составили 4 миллиарда 684 миллиона 900,085 тысячи манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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