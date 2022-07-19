В Азербайджане будет ежегодно определяться закупочная цена на продовольственную пшеницу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет определена закупочная цена на продовольственную пшеницу.

Как сообщает Trend, об этом говорится в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе «О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей».

Согласно указу, государственная закупочная цена на продовольственную пшеницу будет определяться ежегодно до 1 августа 2022 года, а в последующие годы - ежегодно до 1 июля с учетом затрат на производство (себестоимости) продовольственной пшеницы и возможной прибыли производителя.