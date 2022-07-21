В Азербайджане выросли инвестиции в строительство - АБР

БАКУ /Trend/ - Во время 44-дневной Отечественной войны в 2020 году инвестиции в строительный сектор Азербайджана выросли на 5,2 процента. Таким образом, пятилетний спад в этой сфере сменился ростом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Азиатского банка развития (АБР).

По данным отчета, благодаря высокому росту ненефтяного сектора экономика Азербайджана в мае 2022 года выросла на 7,2 процента.

"Субрегиональные прогнозы для Кавказа и Центральной Азии пересмотрены в сторону повышения с 3,6 до 3,8 процента в 2022 году и с 4 до 4,1 процента - в 2023 году", - говорится в отчете.

Азербайджан перенес экономические последствия событий в Украине лучше, чем ожидалось, отмечается в документе.

Twitter:@mariiiakhm