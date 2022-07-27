Азербайджан планирует расширить географию преференциальной торговли

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует расширить преференциальную зону с основными странами - партнерами.

Об этом, как сообщает Trend, сказал представитель Государственного таможенного комитета Азербайджана Фуад Мамедов.

По его словам, на сегодняшний день Азербайджан находится в преференциальной зоне с 10 странами, в частности, с Россией, Грузией, Украиной, Казахстаном, Туркменистаном и некоторыми другими странами.

"Преференциальную торговлю Азербайджана планируется расширить в два раза - до 20 стран. В этом направлении на сегодняшний с правительствами соответствующих государств ведутся переговоры. Кроме того, в области развития преференциальной торговли планируется расширить не только количество стран, но и ассортимент ввозимых товаров", - сказал Мамедов.