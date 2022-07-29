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ЦБ Азербайджана ведет переговоры для организации онлайн-продаж на рынке ценных бумаг

Экономика Материалы 29 июля 2022 13:04 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана ведет переговоры для организации онлайн-продаж на рынке ценных бумаг

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с несколькими инвестиционными компаниями для организации онлайн-продаж на рынке ценных бумаг.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязымов.

"Подробная информация об этом будет обнародована позже. Мы понимаем, что в соседних странах очень активно развивают международный опыт в этой сфере, и хотели бы, чтобы на рынке ценных бумаг осуществлялась купля-продажа цифровых акций и облигаций", - сказал Кязымов.

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