Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере защиты прав предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первого августа в Ташкенте состоялось 11-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном, сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ.

В сообщении отмечается, что в рамках заседания был подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса и уполномоченным по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при Президенте Узбекистана.

Документ предусматривает сотрудничество, совместные и согласованные действия двух стран в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)