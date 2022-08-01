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Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере защиты прав предпринимателей (ФОТО)

Экономика Материалы 1 августа 2022 17:03 (UTC +04:00)
Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере защиты прав предпринимателей (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первого августа в Ташкенте состоялось 11-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном, сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ.

В сообщении отмечается, что в рамках заседания был подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса и уполномоченным по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при Президенте Узбекистана.

Документ предусматривает сотрудничество, совместные и согласованные действия двух стран в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере защиты прав предпринимателей (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере защиты прав предпринимателей (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере защиты прав предпринимателей (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере защиты прав предпринимателей (ФОТО)
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