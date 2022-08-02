БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден годовой водохозяйственный баланс по 2021 году. Годовой водохозяйственный баланс направлен на оценку наличия водных ресурсов в водных объектах и ​​степени их использования.

Об этом сказал Trend во вторник заведующий отделом управления водными ресурсами министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов.

Он отметил, что годовой водохозяйственный баланс по республике составляется на основе фактических данных последних трех лет, ожидаемых показателей текущего года, квартальных и годовых прогнозов на следующий год.

По словам Абдулгасанова, в результате освобождения земель страны от оккупации уже два года в годовом водохозяйственном балансе страны отражаются данные о водных ресурсах Карабаха и Восточного Зангезура.

Он также отметил, что годовой водохозяйственный баланс по республике является важной поддержкой в контексте создания современной информационной системы в области водного хозяйства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)