БАКУ /Trend/ - Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе будет обеспечена транспортными средствами.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в подписанном премьер-министром Али Асадовым распоряжении об обеспечении исполнения указа Президента Азербайджана "О создании и обеспечении деятельности публичного юридического лица «Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе».

Согласно распоряжению, министерство финансов Азербайджана по согласованию со службой и другими соответствующими государственными органами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения, в 15-дневной срок после государственной регистрации службы в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", должно представить в Кабинет министров предложения по обеспечению службы транспортными средствами и ее материально-техническому обеспечению.

(Перевод: Нубар Кулузаде)