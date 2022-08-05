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Азербайджанская инвесткомпания вложила в ООО более 750 тыс. манатов - Микаил Джаббаров

Экономика Материалы 5 августа 2022 11:32 (UTC +04:00)
Азербайджанская инвесткомпания вложила в ООО более 750 тыс. манатов - Микаил Джаббаров

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания вложила в ООО Diamed Development Group 766 тысяч манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

В публикации министра говорится, что данные средства инвестированы в целях снижения зависимости Азербайджана от импорта и развития местного производства.

"В ООО Diamed Development Group производственной мощностью порядка 20 миллионов единиц инфузионных и диализных препаратов планируется создать порядка 100 новых рабочих мест", - написал Джаббаров.

Азербайджанская инвесткомпания вложила в ООО более 750 тыс. манатов - Микаил Джаббаров
Азербайджанская инвесткомпания вложила в ООО более 750 тыс. манатов - Микаил Джаббаров
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