Десятки российских компаний получили разрешение на экспорт животноводческой продукции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Еще 24 российским предприятиям предоставлено право экспорта животноводческой продукции в Азербайджан. Об этом, как передает в пятницу Trend, говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

По ее данным, азербайджанское Агентство пищевой безопасности предоставило право экспорта продукции животного происхождения российским предприятиям на основании гарантий о соответствии компаний ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана.

Отметим, что право на экспорт своей продукции в Азербайджан имеют 1 074 российских предприятия.

"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня экспортеров животноводческой продукции в Азербайджан", - говорится в сообщении ведомства.