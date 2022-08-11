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Израиль видит огромный потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высоких технологий - посол

Экономика Материалы 11 августа 2022 08:14 (UTC +04:00)
Израиль видит огромный потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высоких технологий - посол

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Израиль видит огромный потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высоких технологий.

Об этом сказал Trend посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Инвестиционное соглашение, подписанное между Азербайджанской инвестиционной компанией и израильской компанией OurCrowd, ведущей глобальной краудфандинговой платформой, является первым в своем роде. Идея заключается в том, что Азербайджан будет инвестировать в высокотехнологичные компании в Израиле, что внесет большой вклад в экономику Азербайджана", - сказал он.

По словам посла, этот инновационный проект, инициированный министерством экономики Азербайджана и Азербайджанской инвестиционной компанией, поспособствует расширению сотрудничества между двумя странами и будет стимулировать инвестиции в технологические компании.

Twitter: @mariiiakhm

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