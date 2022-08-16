Латвия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах - МИД

БАКУ /Trend/ - Латвия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Латвии.

"После 8-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Латвией и Азербайджаном, состоявшегося 20 мая 2022 года в Риге, обе стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в областях торговли и инвестиций, транспорта, науки и образования, инноваций, сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов, охраны окружающей среды и изменения климата, а также туризма и культуры", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, также в ходе 8-го заседания межправкомиссии была достигнута договоренность о налаживании сотрудничества между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Агентством инвестиций и развития Латвии (LIAA) и Институтом финансирования развития ALTUM для обмена опытом в области поддержки МСБ и моделей его финансирования.

"Это, безусловно, поможет в будущем оказывать помощь компаниям и бизнес-организациям, заинтересованным в запуске новых бизнес-инициатив, и побудит компании и бизнес-организации укреплять свое сотрудничество", - отметили в МИД.

Кроме того, в рамках 8-го заседания межправкомиссии был подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Продовольственной и ветеринарной службой Латвийской Республики о сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов, который послужит хорошей основой для расширения двустороннего сотрудничества, добавили в министерстве.

Как отметили в МИД, Латвия также видит потенциал для плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в секторе возобновляемых источников энергии.

"Обеспечение инвестиций в ВИЭ, в частности, в ветряную и солнечную энергетику, рассматривается в качестве стратегического приоритета в сотрудничестве с Азербайджаном. Существует огромный потенциал для взаимодействия двух стран в области исследований и разработок, передачи знаний и технологического обмена, а также разработки солнечных установок", - добавили в министерстве

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