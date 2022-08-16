Состоялось заседание азербайджано-кыргызской межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - 16 августа в Баку состоялось 4-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Кыргызстаном в экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщает Trend, в заседании под председательством заместителя премьер-министра, сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны Али Ахмедова и заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана, сопредседателя комиссии с кыргызской стороны Бакыта Торобаева приняли участие полномочные представители соответствующих государственных структур обеих стран.

Было отмечено, что нынешний объем азербайджано-кыргызского внешнеторгового оборота, существующие экономические связи не отвечают реальным возможностям стран и подчеркнута важность организации совместных деловых мероприятий с целью установления и развития деловых связей, определения конкретных направлений двустороннего торгово-экономического сотрудничества, создания взаимовыгодных условий для предпринимательской деятельности, продвижения совместных экономических и инвестиционных проектов.

Али Ахмедов также поделился мнением о развитии азербайджано-кыргызских отношений в других направлениях, в том числе в сельском хозяйстве, транспортно-транзитной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной сферах.

Говоря о военной агрессии Армении против Азербайджана, он довел до внимания, что на исконных азербайджанских землях в период их оккупации были совершены военные преступления, уничтожено культурно-духовное наследие азербайджанского народа.

Отметив новые геополитические и геоэкономические реалии, возникшие после освобождения азербайджанских земель, Ахмедов подчеркнул, что восстановление транспортных коммуникаций в регионе сулит большие перспективы и будет полезно для всех стран региона.

Было подчеркнуто, что Азербайджан, проявив максимальную конструктивность, выразил готовность к нормализации отношений с Арменией, подписанию мирного соглашения. Было отмечено, что невыполнение Арменией своих обязательств является основной причиной напряженности в регионе. Незаконные армянские военные формирования до сих пор не выведены с территории Азербайджана, что является нарушением пунктов заявления от 10 ноября 2020 года.

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев отметил, что между Азербайджаном и Кыргызстаном развивается политический диалог на высшем уровне, имеются широкие возможности для практического сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Торобаев призвал бизнес-круги Азербайджана активно изучать возможности инвестиций в Кыргызстане, выразив уверенность в том, что это будет способствовать активизации делового сотрудничества между двумя странами.

В заключение Али Ахмедов и Бакыт Торобаев подписали протокол 4-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Кыргызыстаном в экономической и гуманитарной сферах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)