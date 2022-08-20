В Азербайджане в этом году около 171 тыс. пенсий, пособий и стипендий назначены в электронном порядке

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2022 года назначение 170,9 тысячи пенсий, пособий и стипендий было осуществлено в электронном порядке. Из них - 17 206 назначений пенсий, 66 406 - пособий и 87 036 - стипендий.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с начала 2019 года министерство электронизировало назначение пенсий, а затем пособий и стипендий.

Это позволяет автоматически назначать гражданам соцвыплаты через электронную систему без обращения и подачи документов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)