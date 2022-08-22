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Официальный курс маната к мировым валютам на 22 августа

Экономика Материалы 22 августа 2022 09:15 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 августа

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 августа 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7065 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7065

1 австралийский доллар

AUD

1,1727

1 аргентинский песо

ARS

0,0125

1 белорусский рубль

BYN

0,6736

1 бразильский реал

BRL

0,3288

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1000

100 южнокорейских вон

KRW

0,1269

1 чешская крона

CZK

0,0693

100 чилийских песо

CLP

0,1803

1 китайский юань

CNY

0,2490

1 датская крона

DKK

0,2295

1 грузинский лари

GEL

0,6088

1 гонконгский доллар

HKD

0,2167

1 индийская рупия

INR

0,0213

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0111

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1606

1 швейцарский франк

CHF

1,7727

1 израильский шекель

ILS

0,5207

1 канадский доллар

CAD

1,3087

1 кувейтский динар

KWD

5,5285

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0208

100 ливанских фунтов

LBP

0,1121

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3794

1 мексиканский песо

MXN

0,0842

1 молдавский лей

MDL

0,0886

1 египетский фунт

EGP

0,0888

1 норвежская крона

NOK

0,1733

100 узбекских сомов

UZS

0,0156

1 польский злотый

PLN

0,3594

1 российский рубль

RUB

0,0286

1 сингапурский доллар

SGD

1,2204

1 саудовский риал

SAR

0,4527

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2255

1 турецкая лира

TRY

0,0939

1 тайваньский доллар

TWD

0,0565

1 таджикский сомони

TJS

0,166

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0464

100 японских йен

JPY

1,2388

1 новозеландский доллар

NZD

1,0541

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