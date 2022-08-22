Создана новая система денежных переводов из России в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В результате сотрудничества между ООО “Азерпочт” при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и ООО “Международный банк Азербайджана – Москва” (МБА-Москва) представлена новая система денежных переводов из России в Азербайджан. Через систему денежных переводов "Granat", внедренную в "Азерпочт", граждане Азербайджана смогут получать переведенные из России денежные средства в центральных почтовых отделениях по всей республике.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

На начальном этапе система денежных переводов “Гранат” будет представлена гражданам в почтовых отделениях с индексами AZ1000, AZ1017, AZ1044 в Баку и в центральных отделах обслуживания, функционирующих во всех районных центрах по всей стране. В ближайшее время, в зависимости от спроса, планируется внедрение этой системы и в других почтовых отделениях.

Отметим, что перевод денежных средств возможен через пункты ”МБА – Москва“ в России и мобильное приложение ”Гранат", а также через пункты обслуживания, принадлежащие другим партнерам.

Подробную информацию о системе денежных переводов ”Гранат", а также пунктах перевода и получения денежных средств можно узнать на сайте www.azerpost.az и www.granatpay.ru.

ООО ”Азерпочт" с 1500 отделениями, наряду с традиционными почтовыми услугами, предоставляет услуги по банковским счетам, электронным платежам, страхованию, нетрадиционные финансовые услуги, услуги электронного правительства и т.д.

(Перевод: Нубар Кулузаде)