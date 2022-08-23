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MasterCard планирует довести долю безналичных платежей на рынке Азербайджана до 50% - гендиректор

Экономика Материалы 23 августа 2022 11:11 (UTC +04:00)
MasterCard планирует довести долю безналичных платежей на рынке Азербайджана до 50% - гендиректор

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - MasterCard планирует довести долю безналичных платежей на рынке Азербайджана до 50 процентов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску Google Pay в Азербайджане.

По его словам, цифровые платежи в Азербайджане составляют 20 процентов и компания нацелена довести этот показатель до 50 процентов.

"Для достижения этого показателя MasterCard ведет соответствующие работы как с Центральным банком страны, так и с местными банками-партнерами", - сказал Гюрдал.

Также он отметил, что MasterCard делится с Азербайджаном инновациями, технологиями и другими продуктами для ускорения цифровизации платежей.

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