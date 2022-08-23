MasterCard планирует довести долю безналичных платежей на рынке Азербайджана до 50% - гендиректор

БАКУ /Trend/ - MasterCard планирует довести долю безналичных платежей на рынке Азербайджана до 50 процентов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску Google Pay в Азербайджане.

По его словам, цифровые платежи в Азербайджане составляют 20 процентов и компания нацелена довести этот показатель до 50 процентов.

"Для достижения этого показателя MasterCard ведет соответствующие работы как с Центральным банком страны, так и с местными банками-партнерами", - сказал Гюрдал.

Также он отметил, что MasterCard делится с Азербайджаном инновациями, технологиями и другими продуктами для ускорения цифровизации платежей.