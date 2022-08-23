Гендиректор Mastercard по Азербайджану назвал долю безналичных платежей с помощью электронных устройств

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2022 года на долю платежей с помощью электронных устройств в общем обороте Азербайджана пришлись порядка восьми процентов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску Google Pay в Азербайджане.

По его словам, в аналогичном периоде 2023 года планируется довести этот показатель до 40 процентов.

Отметим, что всего на долю безналичных платежей в общем обороте в Азербайджане пришлись 20 процентов, а на долю электронной торговли - порядка 30 процентов.

"В будущем мы планируем довести долю безналичных платежей с помощью электронных устройств до 50 процентов", - добавил Гюрдал.