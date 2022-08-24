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Обсуждены вопросы расширения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)

Экономика Материалы 24 августа 2022 12:46 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы расширения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в среду Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с генеральным директором АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Азаматом Аскарулы.

Стороны обсудили проведение совместных мероприятий для развития сотрудничества и увеличение товарооборота между бизнесом Азербайджана и Казахстана.

Обсуждены вопросы расширения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждены вопросы расширения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждены вопросы расширения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждены вопросы расширения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждены вопросы расширения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждены вопросы расширения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждены вопросы расширения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждены вопросы расширения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
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