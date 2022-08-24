БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут подготовлены правила обеспечения обязательств предпринимателей по облигациям.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе "О совершенствовании механизма предоставления гарантий по обязательствам предпринимателей Ипотечным и Кредитно-гарантийным фондом Азербайджанской Республики и внесении изменений в указ №1691 Президента Азербайджанской Республики "Об обеспечении деятельности Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики" от 29 ноября 2017 года.

Согласно указу, Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд в пятимесячный срок должен утвердить порядок предоставления Фондом гарантий по механизму обеспечения кредитного портфеля в отношении кредитов, полученных предпринимателями в манатах, а также обязательств эмитентов (предпринимателей) по облигациям и проинформировать об этом Президента Азербайджана.