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Официальный курс маната к мировым валютам на 26 августа

Экономика Материалы 26 августа 2022 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 августа

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 августа 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,6936 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,6936

1 австралийский доллар

AUD

1,1824

1 аргентинский песо

ARS

0,0124

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3327

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1013

100 южнокорейских вон

KRW

0,1277

1 чешская крона

CZK

0,0687

100 чилийских песо

CLP

0,1895

1 китайский юань

CNY

0,2479

1 датская крона

DKK

0,2277

1 грузинский лари

GEL

0,5948

1 гонконгский доллар

HKD

0,2167

1 индийская рупия

INR

0,0213

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0075

100 индонезийских рупий

IDR

0,0115

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1602

1 швейцарский франк

CHF

1,7627

1 израильский шекель

ILS

0,5194

1 канадский доллар

CAD

1,3121

1 кувейтский динар

KWD

5,5219

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0209

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3799

1 мексиканский песо

MXN

0,0851

1 молдавский лей

MDL

0,088

1 египетский фунт

EGP

0,0885

1 норвежская крона

NOK

0,1756

100 узбекских сомов

UZS

0,0156

1 польский злотый

PLN

0,3572

1 российский рубль

RUB

0,0281

1 сингапурский доллар

SGD

1,222

1 саудовский риал

SAR

0,4526

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2195

1 турецкая лира

TRY

0,0935

1 тайваньский доллар

TWD

0,0563

1 таджикский сомони

TJS

0,1663

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0463

100 японских йен

JPY

1,2425

1 новозеландский доллар

NZD

1,0534

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