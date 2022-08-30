Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Таджикистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в январе - июле 2022 года составил 2,764 миллиона долларов, или 0,08 процента от суммарного азербайджанского внешнеторгового оборота со странами СНГ.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данным ведомства, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в январе – июле 2022 года сократился на 49,95 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (5,524 миллиона долларов).

Доля Таджикистана в общем товарообороте Азербайджана в январе – июле 2022 года составила 0,01 процента.

Таджикский импорт из Азербайджана в январе - июле 2022 года составил 2,73 миллиона долларов, что на 50,15 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (5,478 миллиона долларов).

Таджикский экспорт в Азербайджан в январе - июле 2022 года составил 33,75 тысячи долларов, что на 26,45 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (45,89 тысячи долларов).

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - июле 2022 года в целом вырос на 69,91 процента, или 12,367 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 17,691 миллиарда до 30,058 миллиарда долларов

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 22,565 миллиарда долларов, что на 11,171 миллиарда долларов (98,05 процента) превышает показатель января - июля 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 75,07 процента против 64,4 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 1,195 миллиарда долларов, или 18,99 процента - с 6,297 миллиарда до 7,493 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 24,93 процента против 35,59 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на более чем 9,975 миллиарда долларов, или более чем в 2,95 раза - до 15,071 миллиарда долларов против 5,095 миллиарда долларов в январе - июле 2021 года.