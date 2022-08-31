ЦБ Азербайджана приступил к проведению однодневных депозитных операций

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в качестве инструмента постоянной возможности начал проводить однодневные депозитные операции с целью стерилизации и однодневные операции обратного РЕПО с целью предоставления ликвидности.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, процентная ставка по однодневным депозитным операциям для стерилизации равна нижней границе процентного коридора, а процентная ставка по однодневным обратным РЕПО-операциям с целью предоставления ликвидности - верхней границе процентного коридора.

"В рамках совершенствования операций на открытом рынке с целью стерилизации при необходимости предусматривается проведение семидневных торгов РЕПО, наряду с 1 -, 3 -, 6- и 9-месячными нотами. В качестве операций на открытом рынке, ориентированных на предоставление ликвидности, при необходимости планируется проведение семидневных аукционов по РЕПО. Предусматривается регулирование процентов по семидневным операциям РЕПО в интервале между нижней границей коридора процентных ставок и учетной ставкой. Проценты по 7-дневным сделкам обратного РЕПО будут определяться в интервале между учетной ставкой и верхней границей коридора процентных ставок. А доходность 1 -, 3 -, 6-и 9-месячных нот будет формироваться в зависимости от соотношения спроса и предложения на рынке. В зависимости от ситуации на денежном рынке, особенно на межбанковском рынке, могут применяться и другие операции на открытом рынке", - отмечается в сообщении.