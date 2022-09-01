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Официальный курс маната к мировым валютам на 1 сентября

Экономика Материалы 1 сентября 2022 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 сентября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое сентября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7021 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7021

1 австралийский доллар

AUD

1,1573

1 аргентинский песо

ARS

0,0123

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3279

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0989

100 южнокорейских вон

KRW

0,1256

1 чешская крона

CZK

0,0694

100 чилийских песо

CLP

0,1897

1 китайский юань

CNY

0,2461

1 датская крона

DKK

0,2289

1 грузинский лари

GEL

0,5855

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0214

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9678

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1587

1 швейцарский франк

CHF

1,7345

1 израильский шекель

ILS

0,5083

1 канадский доллар

CAD

1,2912

1 кувейтский динар

KWD

5,5162

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0209

100 ливанских фунтов

LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3792

1 мексиканский песо

MXN

0,0841

1 молдавский лей

MDL

0,0881

1 египетский фунт

EGP

0,0885

1 норвежская крона

NOK

0,1699

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3600

1 российский рубль

RUB

0,0282

1 сингапурский доллар

SGD

1,2130

1 саудовский риал

SAR

0,4525

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2123

1 турецкая лира

TRY

0,0934

1 тайваньский доллар

TWD

0,0558

1 таджикский сомони

TJS

0,1663

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0462

100 японских йен

JPY

1,2187

1 новозеландский доллар

NZD

1,0342

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