Шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии

Шесть из десяти предприятий в Великобритании могут закрыться из-за растущих цен на электроэнергию. Об этом сообщает в субботу агентство Bloomberg ссылаясь на исследование группы Make UK, представляющей интересы британских производителей, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По ее данным, для почти половины производителей в стране счета за электричество выросли более чем на 100% за последний год. "Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут", - говорится в исследовании.

По данным группы, 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени. Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон заявил, что новое правительство должно срочно принять меры, так как Великобритания "уже отстает от конкурентов в мире".

С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в £3 549 ($4 081 тыс.) в год на фоне резко подорожавшего газа. По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут достичь £7,7 тыс. (около $9 тыс.).

В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По официальным данным, инфляция в стране в июле увеличилась до 10,1% в годовом исчислении. Согласно официальным оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может превысить 13%.